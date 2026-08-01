Kijev: najmanje jedna osoba poginula a tri povređene u ruskom napadu dronom

Politika pre 42 minuta
Kijev: najmanje jedna osoba poginula a tri povređene u ruskom napadu dronom

Šef Kijevske regionalne državne administracije Timur Tkačenkopreneo je preneo da su ruske snage napale dronovima skladišta u Brovarima

Najmanje jedna osoba poginula je jutros, a tri su povređene u ruskom napadu dronom na grad Brovari u Kijevskoj oblasti, saopštio je šef Kijevske regionalne državne administracije Timur Tkačenko. On je objavio na Telegramu da su ruske snage napale dronovima skladišta u Brovarima, preneo je Ukrinform. Tkačenko je naveo da medicinsko osoblje pruža svu neophodnu pomoć povređenima. Rekao je da je u napadu oštećeno i 12 automobila, prenosi Tanjug.
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