Kijev: najmanje jedna osoba poginula a tri povređene u ruskom napadu dronom

Šef Kijevske regionalne državne administracije Timur Tkačenkopreneo je preneo da su ruske snage napale dronovima skladišta u Brovarima

Najmanje jedna osoba poginula je jutros, a tri su povređene u ruskom napadu dronom na grad Brovari u Kijevskoj oblasti, saopštio je šef Kijevske regionalne državne administracije Timur Tkačenko. On je objavio na Telegramu da su ruske snage napale dronovima skladišta u Brovarima, preneo je Ukrinform. Tkačenko je naveo da medicinsko osoblje pruža svu neophodnu pomoć povređenima. Rekao je da je u napadu oštećeno i 12 automobila, prenosi Tanjug.