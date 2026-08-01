Kijev pod balističkim udarom, napad iz pravca Kurska: ubijen tinejdžer, ima ranjenih

Vazdušna uzbuna proglašena u Kijevu i nizu oblasti

Najmanje jedna osoba je ubijena, a četiri su ranjene u ruskom napadu, uključujući 17-godišnjeg mladića, saopštio je noćas gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Sve povređene osobe se leče u gradskim bolnicama. U Kijevu i nizu ukrajinskih oblasti posle ponoći proglašena je vazdušna uzbuna zbog opasnosti od upotrebe balističkog oružja. „Pretnja od upotrebe balističkog oružja iz Kurska”, saopštile su Vazdušne snage Oružanih snaga Ukrajine, preneo je Ukrinform. Tokom