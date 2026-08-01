Predstavnik letonske vlade: Rusija da plati 800 milijardi evra za štetu od sovjetske okupacije

Politika pre 46 minuta
Predstavnik letonske vlade: Rusija da plati 800 milijardi evra za štetu od sovjetske okupacije

​Gatis Kruminjš kaže da je toliki iznos utvrđen u savremenoj vrednosti novca

Predsednik vladine komisije za procenu posledica "sovjetske okupacije" Letonije Gatis Kruminjš izjavio je da bi Rusija u nekom trenutku mogla da nadoknadi štetu koju je Letonija pretrpela tokom sovjetskog perioda. Kruminjš, vodeći istraživač Visoke škole u Vidzemeu i istoričar, rekao je u intervjuu za Letonski radio da se šteta procenjuje na oko 800 milijardi evra u današnjoj vrednosti novca. „Ono što smo izračunali kao gubitke moramo da pretvorimo u savremene
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