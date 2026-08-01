SAD: Pivara nudila besplatno pivo kada Tramp umre, vlasti joj oduzimaju dozvolu

Politika pre 1 sat
SAD: Pivara nudila besplatno pivo kada Tramp umre, vlasti joj oduzimaju dozvolu

Vlasnik kaže da će se boriti protiv odluke do poslednjeg atoma snage

​Popularnoj pivari u američkoj saveznoj državi Viskonsin biće oduzeta dozvola za prodaju alkohola nakon što je nagovestila da će svojim gostima deliti besplatno pivo nakon smrti predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi londonski Indipendent. Ministarstvo prihoda Viskonsina planira da zatvori pivaru „Minokva” do 4. avgusta, navodi se u biltenu koji je objavio vlasnik pivare Kirk Bangstad, koji je kompaniju opisao kao „najprogresivniju pivaru u državi”. Bangstad,
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