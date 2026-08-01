U Maroku uhapšeno 70 ljudi posle sukoba tokom migrantske krize

Uhapšeni se terete za pokušaj ubistva, podmetanje požara i uništavanje imovine

FNIDEK, Maroko - Marokanske vlasti uhapsile su u poslednjih nekoliko sati 70 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nasilnim incidentima koji su izbili nakon masovnog ilegalnog prelaska migranata u špansku enklavu Seutu, u okviru migrantske krize u kojoj je, prema dostupnim podacima, poginulo najmanje 57 ljudi, preneo je jutros EFE. Prema izvorima bliskim istrazi, uhapšeni se terete za pokušaj ubistva, podmetanje požara i uništavanje javne i privatne imovine. Do