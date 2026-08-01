Bačka pod crvenim meteoalarmom: Temperature lokalno i do 40 stepeni

Radio 021 pre 28 minuta  |  021.rs
Bačka pod crvenim meteoalarmom: Temperature lokalno i do 40 stepeni

Crveni meteoalarm danas je proglašen u tri okruga - za Bačku, Banat i Pomoravlje, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteolarm, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Crveni alarm označava da je vreme vrlo opasno, da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i budu veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Savet RHMZ je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi. Narandžasti alarm označava da su prognozirane opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta
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