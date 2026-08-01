Četrnaestogodišnjak osumnjičen da je ubio očuha u Banatskom Karlovcu

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio pritvor 14-godišnjaku iz Banatskog Karlovca, osumnjičenom da je nožem ubio svog očuha. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Pritvor mu je određen jer mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Njemu se stavlja na teret da je u Banatskom Karlovcu, u kući u kojoj živi, nožem ubio svog očuha A. I. (42) iz Vršca. Ubistvo se dogodilo u petak, 31. jula, oko 20.30 časova.