Četrnaestogodišnjak osumnjičen da je ubio očuha u Banatskom Karlovcu

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Četrnaestogodišnjak osumnjičen da je ubio očuha u Banatskom Karlovcu

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio pritvor 14-godišnjaku iz Banatskog Karlovca, osumnjičenom da je nožem ubio svog očuha. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Pritvor mu je određen jer mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Njemu se stavlja na teret da je u Banatskom Karlovcu, u kući u kojoj živi, nožem ubio svog očuha A. I. (42) iz Vršca. Ubistvo se dogodilo u petak, 31. jula, oko 20.30 časova.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ubijen poznati hirurg u Banatskom Karlovcu: Posvađao se sa suprugom, pastorak ga izbo nožem

Ubijen poznati hirurg u Banatskom Karlovcu: Posvađao se sa suprugom, pastorak ga izbo nožem

Nova pre 1 sat
Maloletnik osumnjičen da je nožem ubio muškarca u Banatskom Karlovcu

Maloletnik osumnjičen da je nožem ubio muškarca u Banatskom Karlovcu

Danas pre 2 sata
Komšije o dečaku ubici iz Banatskog Karlovca: "Bio je povučen"

Komšije o dečaku ubici iz Banatskog Karlovca: "Bio je povučen"

Dnevnik pre 2 sata
Maloletnik osumnjičen da je nožem ubio muškarca u Banatskom Karlovcu

Maloletnik osumnjičen da je nožem ubio muškarca u Banatskom Karlovcu

N1 Info pre 3 sata
Dečak (14) ubio očuha: Detalji zločina u Banatskom Karlovcu, zario mu nož u srce da bi odbranio majku?

Dečak (14) ubio očuha: Detalji zločina u Banatskom Karlovcu, zario mu nož u srce da bi odbranio majku?

Blic pre 3 sata
Progovorile kolege ubijenog hirurga: Nikada nije pričao da ima problema kod kuće, šokirani smo što ga je pastorak (14) ubio!…

Progovorile kolege ubijenog hirurga: Nikada nije pričao da ima problema kod kuće, šokirani smo što ga je pastorak (14) ubio!

Kurir pre 3 sata
Oglasile se kolege ubijenog hirurga iz Vršca: "Živeo je sa koleginicom i njenim sinom, za sobom je ostavio dete"

Oglasile se kolege ubijenog hirurga iz Vršca: "Živeo je sa koleginicom i njenim sinom, za sobom je ostavio dete"

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglPančevoTužilaštvoVršac

Hronika, najnovije vesti »

Otkriveno kako je Turčin ubio lepu Ljudmilu: Novi detalji brutalnog ubistva u Borči - namamio je kod sebe u stan, a onda je…

Otkriveno kako je Turčin ubio lepu Ljudmilu: Novi detalji brutalnog ubistva u Borči - namamio je kod sebe u stan, a onda je usledio horor!

Kurir pre 16 minuta
Ubio sestru mačetom, pa prerezao sebi vrat i ubadao se u stomak Otkrivamo detalje zločina na Bežanijskoj kosi: tela nađena u…

Ubio sestru mačetom, pa prerezao sebi vrat i ubadao se u stomak Otkrivamo detalje zločina na Bežanijskoj kosi: tela nađena u stanu (foto, video)

Blic pre 1 minut
Saslušan turski državljanin (24) za teško ubistvo Ruskinje (27) na Paliluli: negirao zločin

Saslušan turski državljanin (24) za teško ubistvo Ruskinje (27) na Paliluli: negirao zločin

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Osumnjičeni za ubistvo devojke na Paliluli negirao krivicu, tužilaštvo traži pritvor

Osumnjičeni za ubistvo devojke na Paliluli negirao krivicu, tužilaštvo traži pritvor

RTS pre 6 minuta
Otkriveno kako je ubijena Ruskinja Ljudmila u Beogradu: Kamere je snimile pre brutalnog zločina

Otkriveno kako je ubijena Ruskinja Ljudmila u Beogradu: Kamere je snimile pre brutalnog zločina

Mondo pre 1 minut