FOTO: Nekretnine za izdavanje u Novom Sadu: Od Limana do Sremske Kamenice

Radio 021 pre 51 minuta
FOTO: Nekretnine za izdavanje u Novom Sadu: Od Limana do Sremske Kamenice

Ukoliko tražite nekretninu koju biste da iznajmite, imamo nekoliko predloga za vas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Zakup nekretnine, u okviru NS-Group nekretnina, nude širok spektar nekretnina koje se izdaju u različitom cenovnom rangu. Tu su nekretnine za stanovanje, poslovni prostori, ali i za uživanje. Liman 4 Foto: NS-Group nekretnine Dvoiposoban stan od 58 kvadratnih metara na jednoj od najtraženijer lokacija na Limanu 4 - u blizini keja, fakulteta i marketa, u urednoj i dobro održavanoj zgradi sa liftom. Stan je svetao, funkcionalnog rasporeda i odmah useljiv. Uz doplatu
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FOTO: Nekretnine za izdavanje u Novom Sadu: Od Limana do Sremske Kamenice

FOTO: Nekretnine za izdavanje u Novom Sadu: Od Limana do Sremske Kamenice

Radio 021 pre 51 minuta
FOTO: Izdaju se nekretnine u Novom Sadu – evo koliko košta kirija

FOTO: Izdaju se nekretnine u Novom Sadu – evo koliko košta kirija

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