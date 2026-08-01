FOTO: Nekretnine za izdavanje u Novom Sadu: Od Limana do Sremske Kamenice

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Zakup nekretnine, u okviru NS-Group nekretnina, nude širok spektar nekretnina koje se izdaju u različitom cenovnom rangu. Tu su nekretnine za stanovanje, poslovni prostori, ali i za uživanje. Liman 4 Foto: NS-Group nekretnine Dvoiposoban stan od 58 kvadratnih metara na jednoj od najtraženijer lokacija na Limanu 4 - u blizini keja, fakulteta i marketa, u urednoj i dobro održavanoj zgradi sa liftom. Stan je svetao, funkcionalnog rasporeda i odmah useljiv. Uz doplatu