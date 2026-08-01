Mali: Od danas jeftiniji lekovi koji se izdaju na recept u apotekama širom Srbije

Radio 021 pre 51 minuta  |  Beta
Mali: Od danas jeftiniji lekovi koji se izdaju na recept u apotekama širom Srbije

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da danas stupa na snagu smanjenje doplate koju građani plaćaju na lekove, kao i da su u apotekama širom Srbije od danas jeftinije gotovo 800 lekova koji se izdaju na recept. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Na spisku je 769 lekova, to je oko 99,6 odsto svih lekova koji se izdaju uz doplatu. To su oni lekovi gde građani učestvuju u ceni lekova od 10 do 90 odsto", rekao je Mali za Radio-televiziju Srbije, komentarišući meru države koja će biti vremenski ograničena na najmanje 12 meseci. Dodao je da je država izdvojila više od 100 miliona evra za tu meru, kako bi se učešće građana bilo smanjeno "na minimum" (od 10 do 50 odsto), a da država više doprinese u strukturi
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