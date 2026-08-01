Na današnji dan: Otkriven kiseonik, izašle prve "Novine serbske", prva štedionica u svetu, Mišarska bitka

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Otkriven kiseonik, izašle prve "Novine serbske", prva štedionica u svetu, Mišarska bitka

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 1. avgust, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

10. p.n.e. - Rođen je rimski car i istoričar Klaudije, koji je 41. godine nasledio Kaligulu. Tokom njegove vladavine južna Engleska je postala rimska provincija, izgrađen veliki akvadukt, proširena luka Ostija. Vladao je pod velikim uticajem svojih žena Mesaline i Agripine koja ga je, prema predanju, otrovala pečurkama da bi obezbedila presto za svog sina iz prethodnog braka Nerona. 1291 - Kantoni Uri, Untervalden i Švic sklopili su savez za odbranu od
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