Prvi vikend u avgustu donosi smenu turista i gužve: Pojačan saobraćaj na putevima i granicama

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Prvi vikend u avgustu donosi smenu turista i gužve: Pojačan saobraćaj na putevima i granicama

Tokom sezone godišnjih odmora, krajem nedelje se beleži najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ovaj vikend, prvi u avgustu obeležiće nova smena turista, te se očekuje dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na putničkim terminalima graničnih prelaza vozila se na prelazu Horgoš i Kelebija na ulazu u zemlju zadržavaju po jedan sat. Na izlazu iz zemlje na prelazu Preševo čeka se četiri sata, na Gradini oko 40 minuta, a na prelazu Batrovci se na ulazu u zemlju zadržavaju jedan sat, a na izlazu pola
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