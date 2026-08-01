VIDEO Dvadeset i jedan mesec od pada nadstrešnice: Komemorativna šetnja i 16 minuta tišine

Danas se obeležava 21 mesec od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, što je dovelo do pogibije 16 osoba i teškog povređivanja još jedne. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Drugo današnje komemorativno okupljanje počelo je u 20 časova, na poziv Mreže zborova Novog Sada. Građani su se večeras okupili kod Futoške pijace, a zatim su krenuli prema Železničkoj stanici, gde su sa 16 minuta tišine odali poštu poginulima. Šesnaest građana u rukama je držalo po jedan suncokret. Na svaki minut tišine pročitano je ime jedne od žrtava, a jedan od građana odlazio bi da položili cvet na mestu tragedije. View this post on Instagram A post shared by