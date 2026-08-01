Vučić u obilascima: Predložiću da lekari koji rade u seoskim sredinama dobiju uvećanje plate za 20 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ubrzo predložiti da lekarima koji rade u seoskim sredinama i ruralnim područjima plate budu uvećane za 20 odsto, zbog manjka lekara koji žele da rade u tim krajevima. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"To je jedini način, drugačije nema smisla, neće niko. Jer oni kažu: 'Ti mene mobinguješ, isteruješ me iz centra grada'. Pa čekajte, žive nam ljudi na selu i u prigradskom području. Nema problema, onda ćemo da damo 15-20 odsto, koliko god možemo, onima koji su na selu i da ih time podstaknemo da odu da rade", rekao je Vučić novinarima tokom obilaska sela Temska kod Pirota. Prema njegovim rečima, lekari ne žele da dolaze da rade u selima i malim mestima, iako su