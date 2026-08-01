Direktor UKC Niš: Sve liste čekanja ukinute za dva i po dva meseca

Radio sto plus pre 2 sata
Direktor UKC Niš: Sve liste čekanja ukinute za dva i po dva meseca
Po njegovim rečima, pacijenti više ne čekaju na ugradnju bajpasa, veštačke valvule, ne čekaju na operacije kuka, kolena, kao ni na preglede skenerom, magnetom i drugim metodama na radiologiji. “Na oftalmologiji postoji lista zakazivanja od oko dve nedelje koju će kolege popodnevnim radom od ponedeljka praktično ‘očistiti’ u naredne dve nedelje i svesti taj broj pacijenata na minimum”, izjavio je Lazarević na konferenciji za novinare. On je kazao da je novo
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Direktor UKC Niš: Sve liste čekanja ukinute za dva i po meseca

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Direktor UKC Niš: Sve liste čekanja ukinute za dva i po dva meseca

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