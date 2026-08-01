Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba Novo

Najmanje devet osoba je poginulo a 22 je povređeno u glavnom gradu Ukrajine Kijevu noćas u intenzinvom napadu ruskih balističkih raketa i dronova, objavile su ukrajinske vlasti.

Petospratna stambena zgrada u kvartu Solomjanski oštećena je krhotinama koje su pale i izbio je požar. Spasioci su evakuisali devet osoba sa viših spratova zgrade i dve su poginule dok je osam povređeno uključujući dvoje dece, saopštila je ukrajinska državana hitna služba. U kijevskom kvartu Darnitski poginulo je sedam osoba i 14 je povređeno u napadu koji je izazvao požare i oštetio kuće, vozila i administrativnu nerezidencijalnu zgradu, navela je hitna služba.