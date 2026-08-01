Manji troškovi za lekove: Na snazi nove mere Vlade Srbije

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da danas na snagu stupa sveobuhvatan paket mera kojim će biti smanjene doplate za veliki broj lekova, dok će od 17. avgusta na Listu lekova biti uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima.

On je naveo da se prva mera odnosi na značajno smanjenje doplata za lekove sa Liste A1. „Ova mera donosi konkretno rasterećenje kućnih budžeta. Najčešće uštede po pakovanju leka iznosiće između 100 i 500 dinara. Mera će važiti najmanje 12 meseci i obuhvatiće oko tri miliona građana Srbije“, rekao je premijer.