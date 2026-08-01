Gužve na jenjavaju - na Batrovcima vozila čekaju dva sata, na Gradini 80 minuta

Putnička vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, gde je zadržavanje 120 minuta. Na Gradini, na izlazu, čekanja automobila 80 minuta.

Špic je turističke sezone i većina putnika je na povratku ili putu ka zemljama zapadne Evrope, gde je sezona godišnjih odmora u punom jeku. Prema informacijama Uprave granične policije, putnička motorna vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, gde je zadržavanje 120 minuta, saopštili su "Putevi Srbije". Prema informacijama u 13.15, na graničnom prelazu Gradina, na izlazu, zadržavanje za putnička vozila je 80 minuta, na graničnom