Gužve na jenjavaju - na Batrovcima vozila čekaju dva sata, na Gradini 80 minuta

RTS pre 1 sat
Gužve na jenjavaju - na Batrovcima vozila čekaju dva sata, na Gradini 80 minuta

Putnička vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, gde je zadržavanje 120 minuta. Na Gradini, na izlazu, čekanja automobila 80 minuta.

Špic je turističke sezone i većina putnika je na povratku ili putu ka zemljama zapadne Evrope, gde je sezona godišnjih odmora u punom jeku. Prema informacijama Uprave granične policije, putnička motorna vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, gde je zadržavanje 120 minuta, saopštili su "Putevi Srbije". Prema informacijama u 13.15, na graničnom prelazu Gradina, na izlazu, zadržavanje za putnička vozila je 80 minuta, na graničnom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Na graničnom prelazu Batrovci vozila čekaju dva sata

Putevi Srbije: Na graničnom prelazu Batrovci vozila čekaju dva sata

Insajder pre 49 minuta
AMSS: Na izlazu iz Srbije na prelazu Preševo čeka se 180 minuta

AMSS: Na izlazu iz Srbije na prelazu Preševo čeka se 180 minuta

Jug press pre 1 sat
"Nema nam spasa, sunce prži, a mi stojimo" Crvene se mape na ovim granicama, a zbog onog što je RHMZ najavio, putnici će pasti…

"Nema nam spasa, sunce prži, a mi stojimo" Crvene se mape na ovim granicama, a zbog onog što je RHMZ najavio, putnici će pasti u još veći očaj

Blic pre 3 sata
Kolone vozila na Preševu: Na izlazu iz Srbije čeka se i do tri sata

Kolone vozila na Preševu: Na izlazu iz Srbije čeka se i do tri sata

Rešetka pre 2 sata
Kilometarske kolone automobila na Preševu

Kilometarske kolone automobila na Preševu

Stav.life pre 3 sata
Prvi vikend avgusta donosi pojačan saobraćaj: Gužve na autoputevima i graničnim prelazima

Prvi vikend avgusta donosi pojačan saobraćaj: Gužve na autoputevima i graničnim prelazima

Ozon pre 4 sati
AMSS: Duže zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima

AMSS: Duže zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima

Vranje news pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSPreševoPutevi SrbijeHorgošBatrovciKelebija

Društvo, najnovije vesti »

Komemorativni skup u Novom Sadu: Obeležen 21 mesec od pada nadstrešnice

Komemorativni skup u Novom Sadu: Obeležen 21 mesec od pada nadstrešnice

N1 Info pre 4 minuta
Vlada Srbije uputila u skupštinsku proceduru set ekonomskih i poreskih zakona

Vlada Srbije uputila u skupštinsku proceduru set ekonomskih i poreskih zakona

RTV pre 4 minuta
Kod Železničke stanice u Novom Sadu obeležen 21 mesec od pada nadstrešnice: „16 izgubljenih života i dalje nema odgovornih“…

Kod Železničke stanice u Novom Sadu obeležen 21 mesec od pada nadstrešnice: „16 izgubljenih života i dalje nema odgovornih“

Danas pre 4 minuta
Lokalizovan požar u Centru za reciklažu i otkup otpada u Kraljevu

Lokalizovan požar u Centru za reciklažu i otkup otpada u Kraljevu

RTS pre 4 minuta
(Foto) Požar u Centru za reciklažu u Kraljevu pod kontrolom, reagovalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine

(Foto) Požar u Centru za reciklažu u Kraljevu pod kontrolom, reagovalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Newsmax Balkans pre 4 minuta