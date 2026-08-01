Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni nož, sekira i gasno-startni pištolj

Policija je u Kragujevcu je privela V. P. (2007) kod koga su, tokom kontrole na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronađeni sekira, nož sa sečivom dugim 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj i drugi predmeti potencijalno pogodni za napad i nanošenje povreda.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, mladić je presretnut oko 17.20, jer je "njegovo ponašanje izazvalo sumnju". Gasno-startni pištolj biće upućen na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je funkcionalan. O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. V. P. je određeno zadržavanje do 24 časa. Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog sumnje da je izvršio prekršaj po Zakonu o oružju i municiji.