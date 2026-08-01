Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni nož, sekira i gasno-startni pištolj

RTS pre 3 sata
Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni nož, sekira i gasno-startni pištolj

Policija je u Kragujevcu je privela V. P. (2007) kod koga su, tokom kontrole na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronađeni sekira, nož sa sečivom dugim 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj i drugi predmeti potencijalno pogodni za napad i nanošenje povreda.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, mladić je presretnut oko 17.20, jer je "njegovo ponašanje izazvalo sumnju". Gasno-startni pištolj biće upućen na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je funkcionalan. O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. V. P. je određeno zadržavanje do 24 časa. Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog sumnje da je izvršio prekršaj po Zakonu o oružju i municiji.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Drama u Kragujevcu: Tinejdžer u centru Kragujevca uhvaćen sa sekirom, nožem i gasnim pištoljem

Drama u Kragujevcu: Tinejdžer u centru Kragujevca uhvaćen sa sekirom, nožem i gasnim pištoljem

RINA pre 1 dan
(VIDEO) Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

(VIDEO) Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

N1 Info pre 2 sata
Drama na Trgu Radomira Putnika: Kod mladića pronađeni sekira, nož i gasni pištolj

Drama na Trgu Radomira Putnika: Kod mladića pronađeni sekira, nož i gasni pištolj

InfoKG pre 1 sat
Uhapšen mladić (19) blizu štanda SNS u Kragujevcu: Pronađeni sekira, nož i gasno-startni pištolj

Uhapšen mladić (19) blizu štanda SNS u Kragujevcu: Pronađeni sekira, nož i gasno-startni pištolj

Newsmax Balkans pre 2 sata
Nosio sekiru, nož, gasni pištolj... MUP se oglasio posle hapšenja naoružanog mladića (19) u centru Kragujevca, blizu štanda SNS…

Nosio sekiru, nož, gasni pištolj... MUP se oglasio posle hapšenja naoružanog mladića (19) u centru Kragujevca, blizu štanda SNS

Kurir pre 3 sata
U Kragujevcu nedaleko od štanda SNS priveden teško naoružan muškarac

U Kragujevcu nedaleko od štanda SNS priveden teško naoružan muškarac

Sputnik pre 2 sata
Kragujevačka policija privela mladića kod kog su pronađeni sekira, nož i gasni pištolj

Kragujevačka policija privela mladića kod kog su pronađeni sekira, nož i gasni pištolj

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Ispražnjen olimpijski bazen u Prokuplju! Policija istražuje ko je tokom noći napravio haos na kupalištu

Ispražnjen olimpijski bazen u Prokuplju! Policija istražuje ko je tokom noći napravio haos na kupalištu

Kurir pre 11 minuta
Loznica otvara vrata dijaspori! Ljudi iz kraja koji žive širom sveta pozvani da se vrate i pokrenu poslove

Loznica otvara vrata dijaspori! Ljudi iz kraja koji žive širom sveta pozvani da se vrate i pokrenu poslove

Kurir pre 1 sat
VIDEO Dvadeset i jedan mesec od pada nadstrešnice: Građani i dalje u tišini dok odgovorni ne odgovaraju

VIDEO Dvadeset i jedan mesec od pada nadstrešnice: Građani i dalje u tišini dok odgovorni ne odgovaraju

Radio 021 pre 1 dan
Bazen ne radi danas, sutra se očekuje normalno funkcionisanje

Bazen ne radi danas, sutra se očekuje normalno funkcionisanje

Prokuplje press pre 1 dan
Lončar: Novopazarska bolnica kao taksi stanica

Lončar: Novopazarska bolnica kao taksi stanica

Radio sto plus pre 1 dan