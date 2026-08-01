Lokalizovan požar u Centru za reciklažu i otkup otpada u Kraljevu

RTS pre 7 minuta
Lokalizovan požar u Centru za reciklažu i otkup otpada u Kraljevu

Vatrogasne ekipe lokalizovale su požar na placu firme za reciklažu sekundarnih sirovina u Kraljevu, potvrđeno RTS-u u Sektoru za vanredne siruacije u Kraljevu.

Kako je rečeno RTS-u, četiri vatrogasne ekipe uz pomoć zaposlenih u firmi u kojoj je izbio požar rade na dogašivanju. Nema više ni crnog dima koji se od jutros širio i do 10 kilometara od vatre, ali se u vazduhu još oseća neprijatan miris i garez. Požar je izbio nešto pre 11 časova na placu preduzeća za sekundarne sirovine "Steel Impex" koje se nalazi u industrijskoj zoni u kraljevačkom naselju Stari aerodrom. Vatrom je bila zahvaćena velika količina automobilskih
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