Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 27 povređenih; Moskva: Gađali smo vojnu industriju preciznim oružjem

Rat u Ukrajini – 1620. dan. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 30 povređeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme "patriot", nakon ruskog napada.

Zelenski: Oštećene zgrade, škola, Ambasada Litvanije, infrastrukturni objekti Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme "patriot", nakon ruskog napada u kojem je u Kijevu poginulo devet, a povređeno 30 osoba. "Od sinoć traju akcije spasavanja u Kijevu i okolini nakon ruskog napada. Širom grada izbili su brojni požari. Pogođeno je sedam gradskih okruga, a Rusi su, kao i obično, gađali stambene