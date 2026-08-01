Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 27 povređenih; Moskva: Gađali smo vojnu industriju preciznim oružjem

RTS pre 21 minuta
Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 27 povređenih; Moskva: Gađali smo vojnu industriju preciznim oružjem

Rat u Ukrajini – 1620. dan. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 30 povređeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme "patriot", nakon ruskog napada.

Zelenski: Oštećene zgrade, škola, Ambasada Litvanije, infrastrukturni objekti Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme "patriot", nakon ruskog napada u kojem je u Kijevu poginulo devet, a povređeno 30 osoba. "Od sinoć traju akcije spasavanja u Kijevu i okolini nakon ruskog napada. Širom grada izbili su brojni požari. Pogođeno je sedam gradskih okruga, a Rusi su, kao i obično, gađali stambene
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Insajder pre 6 minuta
Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Danas pre 56 minuta
(Video) Kijev u plamenu, nebo prekrio crni dim! Brutalan ruski udar usred noći: Broje se mrtvi, ljudi ostali živi zarobljeni

(Video) Kijev u plamenu, nebo prekrio crni dim! Brutalan ruski udar usred noći: Broje se mrtvi, ljudi ostali živi zarobljeni

Blic pre 56 minuta
Ruske balističke rakete zasule Kijev: Broje se mrtvi, ljudi ostali zarobljeni u ruševinama

Ruske balističke rakete zasule Kijev: Broje se mrtvi, ljudi ostali zarobljeni u ruševinama

Mondo pre 21 minuta
Zelenski očajnički moli

Zelenski očajnički moli

B92 pre 6 minuta
Rusija pojačala napade na Ukrajinu: Kijev pretrpeo smrtonosan raketni udar

Rusija pojačala napade na Ukrajinu: Kijev pretrpeo smrtonosan raketni udar

Telegraf pre 16 minuta
Gorela Ukrajina: Rusija objavila spisak meta u masovnom noćnom udaru

Gorela Ukrajina: Rusija objavila spisak meta u masovnom noćnom udaru

Večernje novosti pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonLitvanijaRusijaPoljskaKijevKrimDonald TramppožarVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Insajder pre 6 minuta
Španija-Maroko: Novi pokušaj upada na granični prelaz Melilja, migranti rasterivani suzavcem

Španija-Maroko: Novi pokušaj upada na granični prelaz Melilja, migranti rasterivani suzavcem

RTV pre 41 minuta
Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Ukrajinske vlasti: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Danas pre 56 minuta
U zemljotresu kod Napulja 21 osoba povređena, dve teško

U zemljotresu kod Napulja 21 osoba povređena, dve teško

RTV pre 56 minuta
Zemljotres magnitude 4,7 blizu Napulja, manje štete na zgradama, prekid struje

Zemljotres magnitude 4,7 blizu Napulja, manje štete na zgradama, prekid struje

Nedeljnik pre 21 minuta