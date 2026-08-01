Moskva pogodila Odesu, Kijev Volgogradsku oblast; Poljska protestovala zbog ruske rakete

RTS pre 1 sat
Moskva pogodila Odesu, Kijev Volgogradsku oblast; Poljska protestovala zbog ruske rakete

Rat u Ukrajini – 1620. dan. Dok Moskva tvrdi da je pogodila vojne ciljeve u Odesi, Kijev navodi da je izveo udare na Krim i u Volgogradskoj oblasti. Poljska je istovremeno protestovala zbog pada ruske rakete na njenu teritoriju. Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da još nije doneta odluka o proizvodnji raketa "patriot" u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države još nisu donele odluku o tome da li će Ukrajini omogućiti proizvodnju raketa za sistem "patriot", ocenivši da je reč o osetljivoj tehnologiji. Istovremeno je poručio da je cilj Vašingtona što skorije okončanje rata. Poljska je uručila protestnu notu Moskvi nakon što je, prema navodima Varšave, ruska raketa H-101 pala na njenu teritoriju, a poljski F-16 presreli su ruski izviđački avion iznad Baltičkog
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