Potresi u Napulju i Flegrejskim poljima, povređena 21 osoba

RTS pre 42 minuta
Potresi u Napulju i Flegrejskim poljima, povređena 21 osoba

Zemljotres jaćčine 4,7 jedinica Rihtera pogodio je sinoć jućnu italijansku oblast Flegrejska polja i obližnji Napulj, nakon čega je usledilo i 30 naknadnih potresa. Povređena je 21 osoba, od kojih su dve u teškom stanju.

Potres, koji je registrovan u 19.46 časova po lokalnom vremenu imao je epicentar u oblasti Flegrejska polja, zapadno od Napulja, na dubini od oko tri kilometra, saopštio je Italijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Zemljotres je izazvao prekide u snabdevanju električnom energijom, poremetio železnički i metro saobraćaj i oštetio pojedine zgrade, saopštile su nadležne vlasti. Povređene su 21 osobe, od kojih dve teže. Italijanska vatrogasna služba
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