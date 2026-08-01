Seuta pojačava zaštitu granice nakon migrantske krize, hapšenja zbog nereda u Maroku

Noć u španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno, bez novih incidenata, saopštilo je jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema. U međuvremenu je počelo postavljanje zaštitnih barijera na lukobranu Tarahal, u okviru dodatnih mera bezbednosti.

Vlada Španije priznala je da nije predvidela razmere migrantske krize u Seuti, nakon što je oko 50.000 ljudi ušlo u grad tokom samo 24 sata. "Jasno je da nismo imali informacije. Da smo ih imali, 50.000 ljudi ne bi moglo da uđe na način na koji su ušli za 24 sata", rekao je visoki vladin zvaničnik. Prema navodima izvora iz vlade, pažnja državnih institucija prethodnih dana bila je uglavnom usmerena na velike šumske požare u centralnim i zapadnim delovima zemlje,