Seuta smirena, Brisel uznemiren – kako je novi migrantski talas ponovo uzdrmao EU

RTS pre 10 sati
Seuta smirena, Brisel uznemiren – kako je novi migrantski talas ponovo uzdrmao EU

U Seuti se situacija smirila – skoro svih 60.000 migranata su se vratili u Maroko. Međutim, broj poginulih raste, a Evropska unija je u šoku. Slede hitni sastanci.

Nakon što su desetine hiljada migranata proteklih dana iz Maroka stigli do španske eksklave Seute – većina se u međuvremenu vratila preko granice. Predsednik regionalne vlade izjavio je da je bilo oko 60.000 migranata, dok je centralna vlada Španije taj broj procenila na nešto manje od 50.000, te saopštila da je među migrantima bio veliki broj žena i dece. Eksklava Seuta sa površinom od svega 18,5 kvadratnih kilometara ima manje od 85.000 stanovnika. U noći između
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Oštra poruka iz Madrida; Sančez: "Predrasude, lažne vesti, neznanje, politički interes"

Oštra poruka iz Madrida; Sančez: "Predrasude, lažne vesti, neznanje, politički interes"

B92 pre 4 sati
Španska policija postavlja plutajuću barijeru u Seuti

Španska policija postavlja plutajuću barijeru u Seuti

Beta pre 5 sati
Haos na kapiji Evrope: Dan nakon što je 60.000 migranata preplavilo Seutu, Madrid poslao vojsku, Rim na mesec dana suspendovao…

Haos na kapiji Evrope: Dan nakon što je 60.000 migranata preplavilo Seutu, Madrid poslao vojsku, Rim na mesec dana suspendovao Šengen

Večernje novosti pre 7 sati
Španija postavlja morsku barijeru nakon masovnog priliva migranata u Seutu

Španija postavlja morsku barijeru nakon masovnog priliva migranata u Seutu

IndeksOnline pre 10 sati
Posle juriša na Seutu: Zašto je ova enklava važna za Evropu

Posle juriša na Seutu: Zašto je ova enklava važna za Evropu

NIN pre 10 sati
Nakon juriša na eksklavu: Šta Seuta znači za EU

Nakon juriša na eksklavu: Šta Seuta znači za EU

N1 Info pre 11 sati
"Rekli su nam da ćemo dobiti smeštaj i vizu": Ko je obećavao migrantima kule i gradove u Evropi

"Rekli su nam da ćemo dobiti smeštaj i vizu": Ko je obećavao migrantima kule i gradove u Evropi

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaMarokoBriselEUŠpanija

Svet, najnovije vesti »

Fico optužio Evropsku komisiju za licemerje zbog dozvole uvoza ruskog krzna

Fico optužio Evropsku komisiju za licemerje zbog dozvole uvoza ruskog krzna

Politika pre 43 minuta
Bivši britanski diplomata u Moskvi: Zelenski napadom na iranski brod pokazao lojalnost Trampu

Bivši britanski diplomata u Moskvi: Zelenski napadom na iranski brod pokazao lojalnost Trampu

Politika pre 1 sat
Nemački list upozorava na Rusiju: jačanje nuklearnog potencijala NATO u Evropi može izazvati odgovor Moskve

Nemački list upozorava na Rusiju: jačanje nuklearnog potencijala NATO u Evropi može izazvati odgovor Moskve

Politika pre 1 sat
Oštećena litvanska ambasada u Kijevu, ruski ambasador ide na razgovor

Oštećena litvanska ambasada u Kijevu, ruski ambasador ide na razgovor

Politika pre 1 sat
Mađarska nuklearka „Pakš” se potpuno gasi

Mađarska nuklearka „Pakš” se potpuno gasi

Politika pre 1 sat