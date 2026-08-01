Danas stupa na snagu nova mera za jeftinije lekove u Srbiji, doplata manja za do 40%

BEOGRAD - Mere za smanjenje troškova građana za lekove, u okviru koje će doplata biti smanjena za do 40 odsto, stupa danas na snagu.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će od danas jedan broj lekova u Srbiji biti značajno jeftiniji, a druga grupa lekova od 15. avgusta. Kazao je da će obilaziti lokalne apoteke i da ako nisu ispoštovali dogovor oko smanjenja cena lekova, biće "kazni za odgovorne". Mere za smanjenje troškova građana za lekove obuhvataju paket od 12,3 milijardi dinara - za vremenski ograničenu meru koja traje 12 meseci, opredeljeno je 8,5 milijardi dinara, dok trajna mera