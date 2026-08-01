EK otvorila postupak protiv Temua zbog sumnje u ometanje istrage o subvencijama

RTV pre 5 minuta  |  Tanjug
EK otvorila postupak protiv Temua zbog sumnje u ometanje istrage o subvencijama

BRISEL - Evropska komisija (EK) objavila je danas da je uputila dokument sa preliminarnim primedbama kineskoj grupaciji PDD holdings, vlasniku internet platforme Temu, kao i njenoj evropskoj podružnici Vejlko tehnolodži (WhaleCo Technology) zbog sumnje da su ometali inspekciju sprovedenu u okviru istrage o mogućim stranim subvencijama.

Komisija preliminarno smatra da Temu tokom nenajavljene inspekcije, sprovedene od 2. do 5. decembra 2025. u prostorijama kompanije u Dablinu, nije u potpunosti sarađivao sa istražiteljima i nije dostavio tražene informacije i poslovnu dokumentaciju. Prema navodima, Komisija nije dobila informacije o organizaciji poslovanja Temua u Evropskoj uniji, informacionim sistemima koje koristi, kao i određene poslovne knjige i evidencije. Evropska komisija ocenjuje da je
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