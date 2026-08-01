Lekovi od danas jeftiniji zbog dve mere Vlade Srbije

RTV pre 8 sati  |  Tanjug
Lekovi od danas jeftiniji zbog dve mere Vlade Srbije

BEOGRAD - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su lekovi od danas jeftiniji zahvaljujući tome što je Vlada Srbije uvela dve mere, od kojih je prva da građani više neće davati novca onoliko koliko su davali kao participaciju.

Lončar je, govoreći za TV Prva, rekao da se prva mera odnosi na one lekove za koje su građani morali jedan deo cene leka da plate sami. "To su prilično skupi lekovi. Smatramo da je svaki lek skup i da ima ljudi kojima to predstavlja teret. Ljudi više neće davati novca onoliko koliko su davali kao participaciju za lekove. Recimo, lek za osteoporozu, koji je bio 6.393 dinara, sada će građani plaćati samo 1.827 dinara. Lek za bolest creva građani su plaćali 1.822
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