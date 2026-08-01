Na graničnom prelazu Batrovci vozila čekaju najduže - dva sata, na Horgošu pojačan saobraćaj

NOVI SAD - Prema aktuelnim informacijama Uprave granične policije, putnička motorna vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, gde je zadržavanje 120 minuta, saopštili su "Putevi Srbije". Trenutno stanje na graničnom prelazu Horgoš (Srbija – Mađarska) pokazuje pojačan saobraćaj i zadržavanja: na ulazu u Srbiju čeka se oko 60 minuta, dok je na izlazu iz Srbije i za teretna vozila zadržavanje oko 30 minuta.

Prema informacijama u 13.15 časova, na graničnom prelazu Gradina, na izlazu, zadržavanje za putnička vozila je 80 minuta, na graničnom prelazu Horgoš na izlazu, 45 minuta, a na ulazu u Srbiju jedan sat. Na Preševu, na izlazu, zadržavanje za putnička vozila je 50 minuta, na ulazu 40 minuta, a 60 minuta je zadržavanje na graničnom prelazu Prohor Pčinjski, na izlazu, koliko i na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Kelebija, kao i na ulazu i izlazu prelaza Gostun. Na