Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov šampioni Evrope!

RTV pre 7 minuta  |  Tanjug
Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov šampioni Evrope!

VAREZE - Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su danas u Varezeu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški dubl skul (M2x).

Mačković i Pimenov su trku na 2.000 metara završili za 6.04,45 minuta. Srebrnu medalju osvojili Španci Kaetano Orta i Rodrigo Konde sa 6.06,22 minuta, dok je bronza pripala Hrvatima Martinu i Valentu Sinkoviću sa 6.08,35. Mačković i Pimenov su prošle godine na Svetskom prvenstvu osvojili srebrnu medalju. Srbija će sutra imati priliku da dođe do još jednog odličja na EP u Varezeu, pošto je Jovana Arsić izborila plasman u finale ženskog skifa. Arsić je pobedila u
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