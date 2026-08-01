U Kragujevcu nedaleko od štanda SNS priveden teško naoružan muškarac

RTV pre 52 minuta  |  Tanjug
U Kragujevcu nedaleko od štanda SNS priveden teško naoružan muškarac

KRAGUJEVAC - U Kragujevcu je danas nedaleko od aktivista Srpske napredne stranke i njihovih štandova policija privela teško naoružanog muškarca.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu odredili su zadržavanje do 24 časa V.P. (2007) kod koga su danas u Kragujevcu, na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronašli sekiru, nož sa sečivom dužine 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj, kao i druge predmete pogodne za napad i nanošenje povreda. Policija je u Kragujevcu pregledala oko 17.20 časova V.P, čije je ponašanje izazvalo sumnju, zbog čega su prema njemu, u skladu sa zakonom, primenili policijska
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni nož, sekira i gasno-startni pištolj

Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni nož, sekira i gasno-startni pištolj

RTS pre 12 minuta
Nosio sekiru, nož, gasni pištolj... MUP se oglasio posle hapšenja naoružanog mladića (19) u centru Kragujevca, blizu štanda SNS…

Nosio sekiru, nož, gasni pištolj... MUP se oglasio posle hapšenja naoružanog mladića (19) u centru Kragujevca, blizu štanda SNS

Kurir pre 12 minuta
Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

N1 Info pre 1 sat
Kragujevačka policija privela mladića kod kog su pronađeni sekira, nož i gasni pištolj

Kragujevačka policija privela mladića kod kog su pronađeni sekira, nož i gasni pištolj

Insajder pre 37 minuta
Policija uhapsila muškarca sa oružjem u Pešačkoj zoni u Kragujevcu

Policija uhapsila muškarca sa oružjem u Pešačkoj zoni u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 47 minuta
Oglasio se MUP: Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni sekira, nož i gasni pištolj FOTO

Oglasio se MUP: Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni sekira, nož i gasni pištolj FOTO

Nova pre 1 sat
Mladiću određeno zadržavanje, pronađeni sekira, nož i pištolj

Mladiću određeno zadržavanje, pronađeni sekira, nož i pištolj

RTK pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSrpska napredna strankaSNSKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Petrović SRCE: Ambulanta u Rataju „proradila“ u 15,30 popodne!?

Petrović SRCE: Ambulanta u Rataju „proradila“ u 15,30 popodne!?

Jug press pre 2 minuta
Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni nož, sekira i gasno-startni pištolj

Kod mladića u centru Kragujevca pronađeni nož, sekira i gasno-startni pištolj

RTS pre 12 minuta
Nosio sekiru, nož, gasni pištolj... MUP se oglasio posle hapšenja naoružanog mladića (19) u centru Kragujevca, blizu štanda SNS…

Nosio sekiru, nož, gasni pištolj... MUP se oglasio posle hapšenja naoružanog mladića (19) u centru Kragujevca, blizu štanda SNS

Kurir pre 12 minuta
Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

N1 Info pre 1 sat
Kragujevačka policija privela mladića kod kog su pronađeni sekira, nož i gasni pištolj

Kragujevačka policija privela mladića kod kog su pronađeni sekira, nož i gasni pištolj

Insajder pre 37 minuta