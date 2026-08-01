U Kragujevcu nedaleko od štanda SNS priveden teško naoružan muškarac

KRAGUJEVAC - U Kragujevcu je danas nedaleko od aktivista Srpske napredne stranke i njihovih štandova policija privela teško naoružanog muškarca.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu odredili su zadržavanje do 24 časa V.P. (2007) kod koga su danas u Kragujevcu, na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronašli sekiru, nož sa sečivom dužine 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj, kao i druge predmete pogodne za napad i nanošenje povreda. Policija je u Kragujevcu pregledala oko 17.20 časova V.P, čije je ponašanje izazvalo sumnju, zbog čega su prema njemu, u skladu sa zakonom, primenili policijska