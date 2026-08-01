UKRAJINSKA KRIZA - Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 30 povređenih; Zelenski potvrdio napad na tri rafinerije u Baškortostanu i ruski brod "Janina

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug, RTS
UKRAJINSKA KRIZA - Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 30 povređenih; Zelenski potvrdio napad na tri rafinerije u…

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1620. dan. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 30 povređeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Ruska raketa pala je sinoć neposredno pored ograde ambasade Litvanije u Kijevu, navodi litvanski MSP. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio da je pogođena infrastruktura tri naftne rafinerije u ruskoj republici Baškortostan i ruski kontejnerski brod "Janina".

- Zelenski potvrdio napad na tri rafinerije u Baškortostanu i ruski brod "Janina" Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je pogođena infrastruktura tri naftne rafinerije u ruskoj republici Baškortostan i ruski kontejnerski brod "Janina", koji se nalazi pod sankcijama. Zelenski je na Fejsbuku zahvalio ukrajinskim vojnicima koji, kako je naveo, "vraćaju rat u Rusiju" i odgovaraju na ruske napade na živote ljudi, ističući da su ukrajinske mete "objekti
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