Novo upozorenje RHMZ: Temperature i do 40 stepeni, povećan rizik za zdravlje

Šabačke novosti pre 4 sati
Novo upozorenje RHMZ: Temperature i do 40 stepeni, povećan rizik za zdravlje

Republički hidromteorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na predstojeći dugotrajni toplotni talas u Srbije biti obeležen maksimalnim temperaturama od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni uz povećanje rizka za zdravlje stanovništva i veću opasnost od požara.

Kako se navodi, najizraženije vrućine će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U Vojvodini i Beogradu će biti tropske noći. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije
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