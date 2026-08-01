Kraj kontroverznog plana: FIFA i Infantino odustali pod pritiskom

FIFA je odustala od realizacije projekta "FIFA Forward Enterprise", nakon što je predsednik svetske fudbalske organizacije saopštio da je predlog izazvao podele koje više nisu u skladu sa njegovom prvobitnom svrhom.

Kako je navedeno u saopštenju FIFA, cilj projekta bio je da dodatno osnaži nacionalne fudbalske saveze širom sveta, posebno u zemljama kojima je podrška najpotrebnija. Od samog početka bilo je predviđeno da projekat može biti sproveden samo uz podršku većine članica FIFA i nakon konsultacija sa nacionalnim savezima, Savetom FIFA, konfederacijama i ostalim relevantnim akterima. Međutim, nakon opsežnih razgovora i razmatranja svih iznetih stavova, u FIFA su