UEFA: Zaštili smo fudbal, FIFA i Infantino izgubili poverenje

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Aleksandar Petrović
UEFA: Zaštili smo fudbal, FIFA i Infantino izgubili poverenje
Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je, nakon što je FIFA istakla da je odustala od predloga da proda udeo u svojim takmičenjima privatnim investitorima, da su ona i ostale federacije i konfederacije uspele da zaštite fudbal, istakavši da je rukovodstvo FIFA na čelu sa predsednikom Đanijem Infantinom izgubilo njihovo poverenje. „UEFA pozdravlja odluku FIFA da odustane od plana da proda privatnim investitorima udeo u svojim takmičenjima, uključujući Svetsko
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

UEFA pozdravila odluku FIFA da odustane od prodaje udela u međunarodnim takmičenjima

UEFA pozdravila odluku FIFA da odustane od prodaje udela u međunarodnim takmičenjima

Insajder pre 24 minuta
UEFA udarila na Infantina: Evropa traži odgovore posle povlačenja plana o prodaji Svetskog prvenstva!

UEFA udarila na Infantina: Evropa traži odgovore posle povlačenja plana o prodaji Svetskog prvenstva!

Hot sport pre 19 minuta
UEFA slavila povlačenje FIFA plana, ali poručila: Poverenje u Infantina je izgubljeno

UEFA slavila povlačenje FIFA plana, ali poručila: Poverenje u Infantina je izgubljeno

NIN pre 54 minuta
Infantino povukao ručnu, ali pritisak raste

Infantino povukao ručnu, ali pritisak raste

Dojče vele pre 1 sat
FIFA odustala od svega, carstvo Đanija Infantina se raspada: Njegov najveći plan je zvanično izgoreo u plamenu

FIFA odustala od svega, carstvo Đanija Infantina se raspada: Njegov najveći plan je zvanično izgoreo u plamenu

Mondo pre 1 sat
UEFA: Zaštili smo fudbal, rukovodstvo FIFA-e i Infantino izgubili naše poverenje

UEFA: Zaštili smo fudbal, rukovodstvo FIFA-e i Infantino izgubili naše poverenje

Politika pre 1 sat
FIFA odustaje od kontroverznog plana za Svetsko prvenstvo

FIFA odustaje od kontroverznog plana za Svetsko prvenstvo

BBC News pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalUEFAFIFA

Sport, najnovije vesti »

Martin Mačković i Nikolaj Pimenov evropski šampioni u dubl skulu

Martin Mačković i Nikolaj Pimenov evropski šampioni u dubl skulu

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Bešiktaš doveo veliko pojačanje: Evroligaški krilni centar stigao u Istanbul!

Bešiktaš doveo veliko pojačanje: Evroligaški krilni centar stigao u Istanbul!

Hot sport pre 4 minuta
Veslači Mačković i Pimenov prvaci Evrope

Veslači Mačković i Pimenov prvaci Evrope

Radio 021 pre 39 minuta
UEFA pozdravila odluku FIFA da odustane od prodaje udela u međunarodnim takmičenjima

UEFA pozdravila odluku FIFA da odustane od prodaje udela u međunarodnim takmičenjima

Insajder pre 24 minuta
Srbija sa 13 atletičara na Evropskom prvenstvu u Birmingemu

Srbija sa 13 atletičara na Evropskom prvenstvu u Birmingemu

RTS pre 54 minuta