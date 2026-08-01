UEFA: Zaštili smo fudbal, FIFA i Infantino izgubili poverenje

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je, nakon što je FIFA istakla da je odustala od predloga da proda udeo u svojim takmičenjima privatnim investitorima, da su ona i ostale federacije i konfederacije uspele da zaštite fudbal, istakavši da je rukovodstvo FIFA na čelu sa predsednikom Đanijem Infantinom izgubilo njihovo poverenje. „UEFA pozdravlja odluku FIFA da odustane od plana da proda privatnim investitorima udeo u svojim takmičenjima, uključujući Svetsko