UFC Beograd UŽIVO: Publika u Areni vređa Denisa Buzukju

U subotu se u Beogradskoj areni, prvi put u istoriji srpskog MMA, održava UFC priredba.

U glavnoj borbi u velter kategoriji (do 77 kg) sastaju se Uroš Medić i Danijel Rodrigez. Sve što će se događati u Beogradskoj areni pratite u sekciji BLOG UŽIVO na sajtu Sport kluba (skrolujte dole). Uvodni program startovao je od 16.00, a glavni program počinje u 19.00 po srpskom vremenu. Tada će redom u oktagon ulaziti Miloš Janičić, Vlasto Čepo, Duško Todorović i Aleksandar Rakić. Glavna borba, u kojoj se sastaju Uroš Medić (Srbija) i Danijel Rodrigez (SAD), na