Bukte požari u Grčkoj: Vatra dostizala visinu i do 30 metara, evakuisano nekoliko naselja /video/

Sputnik pre 2 sata
Bukte požari u Grčkoj: Vatra dostizala visinu i do 30 metara, evakuisano nekoliko naselja /video/

Veliki šumski požar u Grčkoj koji je iz Viotije stigao do Atike i oblasti Porto Germeno zahvatio je široko područje, a u gašenje je od jutros uključeno devet kanadera i četiri helikoptera.

Požar se proširio na dva fronta, dok je kod mesta Psata izdato upozorenje za evakuaciju stanovnika prema Alepohoriju i Megari, prenose mediji. Iz predostrožnosti su tokom noći evakuisana i naselja Agia Paraskevi, Agios Nektarios i Krio Pigadi. Tokom akcije spasavanja, pripadnici obalske straže i vatrogasne službe evakuisali su čamcima 12 ljudi koji su bili zarobljeni na plaži u Porto Germenu. Požar je izazvao veliku materijalnu štetu. Prema svedočenjima sa terena,
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