Crveni meteoalarm na snazi u tri regiona u Srbiji, objavljeno upozorenje na dugotrajan toplotni talas

Sputnik pre 19 minuta
Crveni meteoalarm na snazi u tri regiona u Srbiji, objavljeno upozorenje na dugotrajan toplotni talas

Crveni meteoalarm danas je proglašen u tri okruga - za Bačku, Banat i Pomoravlje, dok je za ostale delive Srbije najavljen narandžasti meteolarm, saopštio je Republički hidrometeorološki zavoda.

Crveni alarm označava da je vreme vrlo opasno, da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i budu veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Narandžasti alarm označava da su prognozirane opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju materijalnu štetu i budu opasne po ljude i životinje. Savet RHMZ je da se treba često informisati o detaljima očekivanih
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