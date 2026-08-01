Infantino zvanično odustao od prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima

Sputnik pre 1 sat
Infantino zvanično odustao od prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino saopštio je da je nakon saslušanja svih stavova odustao od projekta prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima, istakavši da je jedinstvo važnije od nametanja rešenja.

"Nakon pažljivog saslušanja svih stavova, postalo je jasno da je projekat stvorio podele prirode koje, bez obzira na nivo podrške, više nisu u interesu zacrtanog cilja. Naša svrha je uvek bila - i uvek će biti da se ujedinimo i unapredimo. Kao rezultat toga, ovaj predlog neće biti nastavljen. Istakao je da će u narednim danima i nedeljama razgovarati sa svima koji su zainteresovani, sa ciljem da fudbal nastavi da se razvija i raste, posebno u onim zemljama
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