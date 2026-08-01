Medić doveo UFC u Srbiju i uveličao događaj pobedom: „Nedostajala mi je kuća – devet godina je puno“

Medić doveo UFC u Srbiju i uveličao događaj pobedom: „Nedostajala mi je kuća – devet godina je puno“
Sputnik pre 6 sati
Prvi put je UFC događaj održan u Srbiji, a najveće zasluge za to idu Urošu Mediću koji se potrudio da dodatno uveliča spektakl i nokautirao je Danijela Rodrigesa.
Posle maestralne pobede Uroš Medić emotivno se obratio publici koja je sve vreme skandirala njegovo ime. Podsetio se kroz šta je sve prošao da bi došao do ovog trenutka. Osim Medića na UFC događaju od srpskih boraca slavio je još samo Aleksandar Rakić koji je savladao Marčina Tiburu.