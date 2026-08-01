Albanac "plače" i kuka zbog poraza u Beogradu: "To je bio rat, ukrali su mi... Ne znam šta da radim"

Prvi ikada UFC se održao u Beogradu, a Fight Night je u našoj zemlji okupio ogroman broj ljudi u Beogradskoj areni.

Naravno, ogromna većina navijača je bodrila domaće borce, dok, imali su i "bif" sa Albancem Denisom Buzukjom, koji nastupa pod zastavom SAD, a koji je provocirao. Denis Buzukja vuče korene iz Albanije, a jednom odlukom je navukao gnev na sebe usred Beograda. On je tokom merenja odlučio da pokaže "albanskog orla", što je razgalilo publiku koja ga je dočekala brutalno u Areni. Otkako je izašao, oni su počeli da mu zvižde, dok su navijali i za njegovog protivnika, kom