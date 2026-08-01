Borislav Nikolić za Telegraf pred veliki debi u UFC: "Uspeo sam da ga isprovociram, dobićete nasilje..."

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Borislav Nikolić za Telegraf pred veliki debi u UFC: "Uspeo sam da ga isprovociram, dobićete nasilje..."

Još samo nekoliko sati deli Borislava Nikolića od najvećeg trenutka u dosadašnjoj karijeri.

Srpski borac će u subotu u Beogradskoj areni prvi put kročiti u UFC oktagon, gde ga očekuje duel protiv Marka Vologdina. Posle poslednjeg ceremonijalnog merenja i suočavanja sa rivalom, Nikolić je, u svom prepoznatljivom stilu, bio opušten, raspoložen za šalu, ali i potpuno spreman za ono što ga čeka. U razgovoru za Telegraf govorio je o poslednjem susretu oči u oči sa protivnikom, atmosferi u Areni i onome što publika može da očekuje od njegovog debija. - Utisci
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