Borislav Nikolić za Telegraf pred veliki debi u UFC: "Uspeo sam da ga isprovociram, dobićete nasilje..."

Još samo nekoliko sati deli Borislava Nikolića od najvećeg trenutka u dosadašnjoj karijeri.

Srpski borac će u subotu u Beogradskoj areni prvi put kročiti u UFC oktagon, gde ga očekuje duel protiv Marka Vologdina. Posle poslednjeg ceremonijalnog merenja i suočavanja sa rivalom, Nikolić je, u svom prepoznatljivom stilu, bio opušten, raspoložen za šalu, ali i potpuno spreman za ono što ga čeka. U razgovoru za Telegraf govorio je o poslednjem susretu oči u oči sa protivnikom, atmosferi u Areni i onome što publika može da očekuje od njegovog debija. - Utisci