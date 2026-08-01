Evo koliko je para zaradio Uroš Medić posle nokauta za 30 sekundi na UFC Beograd

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Evo koliko je para zaradio Uroš Medić posle nokauta za 30 sekundi na UFC Beograd

Održan je istorijski UFC Fight Night u Beogradu, prvi ikada u našoj zemlji.

Publika u prestonici Srbije je imala priliku da uživa u odličnim borbama, ali i vrhunskim nokautima, te pobedama domaćih koji su oduševili. Ne samo našu zemlju, već i svet koji je ispratio događanja iz Beogradske arene. Mogla je Srbija da vidi pobede čak pet svojih boraca, pošto je to pošlo za rukom Nini Milošević, Jovanu Leki, Borislavu Nikoliću, Aleksandru Rakiću i Urošu Mediću, koji je bio i glavna borba ove večeri protiv Danijela Rodrigeza. Medić je svog rivala
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