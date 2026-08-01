Evrostat: Više od četvrtine građana EU ne može sebi da priušti nedelju dana odmora

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Evrostat: Više od četvrtine građana EU ne može sebi da priušti nedelju dana odmora

Više od četvrtine, odnosno 27,5 odsto stanovništva Evropske unije starijeg od 16 godina, nije moglo da priušti sebi nedelju dana godišnjeg odmora van kuće tokom 2025, objavio je Evrostat.

Evropska statistička služba navodi da je udeo građana koji nisu mogli da izdvoje novac za sedmodnevni odmor povećan za 0,5 odsto u odnosu na 2024. godinu, ali je istovremeno bio za 7,7 odsto niži nego pre 10 godina, 2015. godine. Najveći udeo stanovništva koje nije moglo da priušti nedelju dana odmora zabeležen je u Rumuniji (61,4 odsto), zatim u Grčkoj (46,6 odsto), dok su Bugarska i Mađarska imale po 39,1 odsto. Nasuprot tome, najmanji udeli zabeleženi su u
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