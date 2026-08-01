"Kakav je ovo prizor, ljudi?" Prvo obraćanje Dina Merlina publici nakon skandala: Da li je ovo moje Sarajevo?

Nakon burnih reakcija koje su usledile posle prvog koncerta na Koševu, Dino Merlin večeras je izašao pred publiku na drugom od tri uzastopna koncerta u Sarajevu.

Pojavio se na bini u belom odelu, a okupljeni fanovi dočekali su ga ovacijama. Bio je to prvi put da se Merlin javno obratio publici nakon sinoćnjih dešavanja koja su izazvala veliku pažnju javnosti. Čim je izašao na scenu, pevač se obratio publici emotivnim rečima. - Kakav je ovo prizor, ljudi? Da li je ovo moje Sarajevo? Da li je ovo moja mladost, je li to ta sreća? Hvala što ste tu - poručio je Dino, nakon čega je započeo pesmu "Mi". Po završetku numere, Merlin