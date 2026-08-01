Kupili smo kartu za Merlinov koncert, pa doživeli šok na ulazu: Ovako su nas opljačkali za 35 evra

Ekipa Telegrafa nalazi se u Sarajevu, gde se večeras održava drugi od tri koncerta Dina Merlina na stadionu Koševo.

Nakon problema koji su sinoć obeležili prvi nastup, kada deo publike sa ulaznicama nije uspeo da uđe, danas smo proverili situaciju na terenu. Naša ekipa je na Baščaršiji pronašla preprodavca koji je nam je kartu za koncert nudio po višoj ceni od 35 evra, a zatim smo odlučili da proverimo da li ulaznica zaista važi. Sa kupljenom kartom otišli smo do ulaza na stadion, gde smo zamolili radnicu zaduženu za skeniranje da proveri da li je sve u redu. - Da li možeš meni