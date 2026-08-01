Kupili smo kartu za Merlinov koncert, pa doživeli šok na ulazu: Ovako su nas opljačkali za 35 evra

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Kupili smo kartu za Merlinov koncert, pa doživeli šok na ulazu: Ovako su nas opljačkali za 35 evra

Ekipa Telegrafa nalazi se u Sarajevu, gde se večeras održava drugi od tri koncerta Dina Merlina na stadionu Koševo.

Nakon problema koji su sinoć obeležili prvi nastup, kada deo publike sa ulaznicama nije uspeo da uđe, danas smo proverili situaciju na terenu. Naša ekipa je na Baščaršiji pronašla preprodavca koji je nam je kartu za koncert nudio po višoj ceni od 35 evra, a zatim smo odlučili da proverimo da li ulaznica zaista važi. Sa kupljenom kartom otišli smo do ulaza na stadion, gde smo zamolili radnicu zaduženu za skeniranje da proveri da li je sve u redu. - Da li možeš meni
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Skandal na koncertu Merlina u Sarajevu: Fanovi tvrde da su prodavali ista mesta po dva puta, pokazali dokaze - evo zašto su…

Skandal na koncertu Merlina u Sarajevu: Fanovi tvrde da su prodavali ista mesta po dva puta, pokazali dokaze - evo zašto su skandirali "Dino lopove"

Blic pre 1 dan
"Nemojte biti strogi prema meni" Prvo obraćanje Dina Merlina nakon haosa sa kartama na koncertu u Sarajevu - otvorio drugi…

"Nemojte biti strogi prema meni" Prvo obraćanje Dina Merlina nakon haosa sa kartama na koncertu u Sarajevu - otvorio drugi koncert: "Ovde sam se rodio" (video)

Blic pre 3 sata
Prvo obraćanje Dina Merlina nakon haosa na koncertu: Ovim rečima se obratio narodu nakon što su mu vikali "lopove"

Prvo obraćanje Dina Merlina nakon haosa na koncertu: Ovim rečima se obratio narodu nakon što su mu vikali "lopove"

Mondo pre 2 sata
Prvo obraćanje dina merilna nakon skandala Pevač se ovim obratio narodu: Nisam savršen, nemojte biti prestrogi prema meni...

Prvo obraćanje dina merilna nakon skandala Pevač se ovim obratio narodu: Nisam savršen, nemojte biti prestrogi prema meni...

Kurir pre 2 sata
"Kakav je ovo prizor, ljudi?" Prvo obraćanje Dina Merlina publici nakon skandala: Da li je ovo moje Sarajevo?

"Kakav je ovo prizor, ljudi?" Prvo obraćanje Dina Merlina publici nakon skandala: Da li je ovo moje Sarajevo?

Telegraf pre 3 sata
Oružane snage ispred Koševa: Nakon skandala na koncertu, Merlin opet nastupa na stadionu u Sarajevu

Oružane snage ispred Koševa: Nakon skandala na koncertu, Merlin opet nastupa na stadionu u Sarajevu

Mondo pre 5 sati
Vojska ispred koševa: Evo kakva je situacija nakon skandala na koncertu Dina Merlina: Pevač večeras opet peva na stadionu…

Vojska ispred koševa: Evo kakva je situacija nakon skandala na koncertu Dina Merlina: Pevač večeras opet peva na stadionu, ovoliko košta voda

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoDinaDino MerlinpevackoncertStadion

Zabava, najnovije vesti »

Pred spavanje stavite ovo na prozor, rashladićete sobu bez klime - ljudi masovno isprobavaju ovaj trik

Pred spavanje stavite ovo na prozor, rashladićete sobu bez klime - ljudi masovno isprobavaju ovaj trik

Blic pre 11 minuta
Zašto su ljudi nekada bili srećniji? Odgovor psihologa će vas iznenaditi

Zašto su ljudi nekada bili srećniji? Odgovor psihologa će vas iznenaditi

Blic pre 1 sat
Ako razgovarate sa prodavcima, vozačima ili konobarima, verovatno imate ovu osobinu

Ako razgovarate sa prodavcima, vozačima ili konobarima, verovatno imate ovu osobinu

Blic pre 46 minuta
Odakle dolazi ustajali miris iz ormara? Uzrok je prilično očigledan

Odakle dolazi ustajali miris iz ormara? Uzrok je prilično očigledan

Kurir pre 36 minuta
Marija Šerifović zapalila Vranje! Prvi put pevala u tom gradu, a jednim gestom oduševila sve: "Ajde ćaća, polako sa detetom…

Marija Šerifović zapalila Vranje! Prvi put pevala u tom gradu, a jednim gestom oduševila sve: "Ajde ćaća, polako sa detetom dođite napred" (foto/video)

Kurir pre 41 minuta