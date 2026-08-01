Legendarni Srbin dobio konkurenciju, da li je ovo najbolji poen u istoriji odbojke?

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs
Legendarni Srbin dobio konkurenciju, da li je ovo najbolji poen u istoriji odbojke?

Odbojkaši Sjedinjenih Američkih Država izborili su plasman u finale Lige nacija pošto su u dramatičnom polufinalu savladali Japan sa 3:2, po setovima 25:19, 23:25, 20:25, 25:19 i 15:13.

Ipak, rezultat je ostao u senci spektakularnog poena koji je obeležio čitav susret. U odlučujućem, petom setu, pri rezultatu 11:11, dve reprezentacije odigrale su nestvaran reli koji će se sasvim sigurno dugo vrteti na sportskim špicama. Sve je počelo neverovatnim potezom jednog od američkih igrača, koji je gotovo izvan terena uspeo da vrati loptu snažnim udarcem. Usledile su fenomenalne odbrane na obe strane mreže, uz nekoliko gotovo nemogućih spašavanja, pa je
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