„Nagrnuli su kao stampedo”: Par iz Beograda bio na Merlinovom prvom koncertu: Otkrili šta ih je dočekalo tamo

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
„Nagrnuli su kao stampedo”: Par iz Beograda bio na Merlinovom prvom koncertu: Otkrili šta ih je dočekalo tamo

Ekipa Telegrafa nalazi se u Sarajevu, gde smo u samom centru popričali sa ljudim koji su sinoć, 31. jula na koncertu Dina Merlina doživeli pravo poniženje.

Među brojnim ljudima, naišli smo i na par iz Beograda koji je došao zbog sinoćnjeg koncerta. - Što se tiče koncerta bilo je sve super, ali ogranizacija katastrofalna. Mi smo kupili karte preko sajta i nije bilo problema. Ali, ipak, kad su stigli na stadion - dočekao ih je haos. - Medjutim, kada smo došli na stadion nista nije bilo obelezeno, nismo mogli sat vremena da nadjemo gde treba da udjemo, a onda su ljudi kao stampedo nagrnuli. Ekipa Telegrafa danas, 1.
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