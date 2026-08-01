„Nagrnuli su kao stampedo”: Par iz Beograda bio na Merlinovom prvom koncertu: Otkrili šta ih je dočekalo tamo

Ekipa Telegrafa nalazi se u Sarajevu, gde smo u samom centru popričali sa ljudim koji su sinoć, 31. jula na koncertu Dina Merlina doživeli pravo poniženje.

Među brojnim ljudima, naišli smo i na par iz Beograda koji je došao zbog sinoćnjeg koncerta. - Što se tiče koncerta bilo je sve super, ali ogranizacija katastrofalna. Mi smo kupili karte preko sajta i nije bilo problema. Ali, ipak, kad su stigli na stadion - dočekao ih je haos. - Medjutim, kada smo došli na stadion nista nije bilo obelezeno, nismo mogli sat vremena da nadjemo gde treba da udjemo, a onda su ljudi kao stampedo nagrnuli. Ekipa Telegrafa danas, 1.