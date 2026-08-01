Najveća gužva danas na graničnom prelazu Batrovci: čeka se po dva sata

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Najveća gužva danas na graničnom prelazu Batrovci: čeka se po dva sata

Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima više naših graničnih prelaza beleže se zadržavanja na izlazu, a najduže se čeka na Batrovcima - dva sata, dok su na ulazu najduža zadržavanja u trajanju od 40 minuta, i to na Preševu.

Na izlazu, na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš 2 putnička vozila čekaju pola sata, na Kelebiji sat vremena, a na Bačkom Vinogradu 20 minuta, dok se na Gradini čeka 80 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na graničnom prelazu Preševo, na izlazu i ulazu, zadržavanje za putnička vozila je 40 minuta, na Batrovcima se na izlazu čeka dva sata, a na izlazu na Trbušnici zadržavanje za putnička vozila i autobuse je 25 minuta. Na ulazu na Badovincima
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