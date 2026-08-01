Oglasio se NIS nakon što je OFAK produžio operativnu licencu

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasio se NIS nakon što je OFAK produžio operativnu licencu
Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 28. avgustom, kojom je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji obuhvataju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu i uvoz sirove nafte, objavila je večeras kompanija. Takođe, omogućava se i nesmetano obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost
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