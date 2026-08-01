"Ovo je solidarnost u svom najboljem obliku": Fon der Lajen zahvalila Srbiji na pomoći u gašenju požara

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen zahvalila je danas u ime Evropske unije svim zemljama koje pomažu Francuskoj i Španiji u borbi protiv požara, uključujući Srbiju, čiju je zastavu istakla među zastavama 17 zemalja koje su poslale svoje vatrogasce u ugrožena područja. "Ovo je solidarnost u svom najboljem obliku.

EU je zahvalna svakoj zemlji koja učestvuje u Mehanizmu civilne zaštite ovog meseca sa ciljem pružanja pomoći Francuskoj i Španiji u borbi protiv požara", napisala je ona u objavi na mreži Iks. Vatrogascima raspoređenim na terenu, kojih ima više od 300, kako je navela, poručila je da njihova hrabrost, plemenitost i posvećenost otelotvoruju ono najbolje što Evropa ima. Uz tekst, Fon der Lajen je u objavi istakla nacionalne zastave 17 zemalja koje doprinose svojim